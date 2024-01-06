Emre Belözoğlu tepkili: Bu hakemlerle işimiz zor

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası hakem yüklenen teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Üzgünüm, futbolcu grubu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı. Trabzonspor bize alan vermesine rağmen kullanamadık. Trabzonspor'u tebrik ederim"
"Saha içinde intikam almaya çalışan hakemlerle işimiz zor. Bir söz verdik. Sonuna kadar devam edeceğiz. İşimiz zor. Ama herkesle mücadeleye varız"
'Etten, kemikten yaratıldım'
"Takımı güçlendirmek zorundayız. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Yeter ki biraz sabır, oyunculara biraz destek. Ama ne yazık ki kolay bir süreç bizi beklemiyor. Ben her türlü mücadeleye varım. Ben de dağdan, taştan yaratılmadım. Ben de etten, kemikten yaratıldım. Bir söz verdik, o sözün ortaya çıkması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"