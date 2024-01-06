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Spor

Emre Belözoğlu tepkili: Bu hakemlerle işimiz zor

Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Yenilgi sonrası hakem yönetimine tepki gösteren teknik direktör Emre Belözoğlu, "Saha içinde intikam almaya çalışan hakemlerle işimiz zor. Ama herkesle mücadeleye varız" ifadelerini kullandı.

22:12 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:12 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası hakem yüklenen teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:
'Trabzonspor'u tebrik ederim'

"Üzgünüm, futbolcu grubu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı. Trabzonspor bize alan vermesine rağmen kullanamadık. Trabzonspor'u tebrik ederim"


'Herkesle mücadeleye varız'

"Saha içinde intikam almaya çalışan hakemlerle işimiz zor. Bir söz verdik. Sonuna kadar devam edeceğiz. İşimiz zor. Ama herkesle mücadeleye varız"


'Etten, kemikten yaratıldım'

"Takımı güçlendirmek zorundayız. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Yeter ki biraz sabır, oyunculara biraz destek. Ama ne yazık ki kolay bir süreç bizi beklemiyor. Ben her türlü mücadeleye varım. Ben de dağdan, taştan yaratılmadım. Ben de etten, kemikten yaratıldım. Bir söz verdik, o sözün ortaya çıkması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"






#Ankaragücü
#Emre Belözoğlu
#Trabzonspor
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