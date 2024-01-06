Emre Belözoğlu tepkili: Bu hakemlerle işimiz zor

"Takımı güçlendirmek zorundayız. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Yeter ki biraz sabır, oyunculara biraz destek. Ama ne yazık ki kolay bir süreç bizi beklemiyor. Ben her türlü mücadeleye varım. Ben de dağdan, taştan yaratılmadım. Ben de etten, kemikten yaratıldım. Bir söz verdik, o sözün ortaya çıkması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"