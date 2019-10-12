Emre Belözoğlu'nda kırık tespit edildi: Fransa maçında yok
MİLLİ TAKIM

Emre Belözoğlu'nda kırık tespit edildi: Fransa maçında yok

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildiği ve Fransa'ya karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu

Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu

A Milli Takımımız, dün akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir yenilenme antrenmanı yaptı.

Arnavutluk karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcuların bir bölümü fitness salonunda, diğer bölümü ise sahada çalıştı.

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek.

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