Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri'nde Şükrü Şaraçoğlu'nda kritik bir mücadeleye çıktı. Milliler, Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup etti ve grupta 18 puan ile liderliğini sürdürdü.
Bu mücadele öncesinde kaptan Emre Belözoğlu'nun büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu sakat olmasına rağmen, karşılaşmada forma giymek için iğne oldu.
- TRT Spor'un haberine göre 39 yaşındaki oyuncu, Arnavutluk maçı öncesi doktorların 'İğneyle oynarsa sorun olabilir' raporuna, "Ben bu maçta oynamayacaksam hangi maçta oynayacağım. Bu maçtan ilerisi yok" diyerek karşılık verdi ve oynamak istediğini teknik ekibe iletti. Yıldız oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Kaptan Emre Belözoğlu mücadele sonrası yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizin büyüklüğünü herkese ispat etmemiz gereken bir geceydi. Tüm kahramanlarımız, sınırda, o savaş sırasında dahi 'maç ne oldu?' diye birbirlerine soruyordur. Biz de onları düşünüyoruz. Allah, ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
Ay-Yıldızlılar ısınmaya 'Geçmiş Olsun Dorukhan' tişörtleriyle çıktı pic.twitter.com/gn5BV2weFZ
Ay-Yıldızlılar ısınmaya 'Geçmiş Olsun Dorukhan' tişörtleriyle çıktı pic.twitter.com/gn5BV2weFZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 11, 2019
A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu: "Ülkemizin büyüklüğünü herkese ispat etmemiz gereken bir geceydi. Tüm kahramanlarımız, sınırda, o savaş sırasında dahi 'maç ne oldu?' diye birbirlerine soruyordur. Biz de onları düşünüyoruz. Allah, ayaklarına taş değdirmesin." pic.twitter.com/JGcpXysajZ
A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu: "Ülkemizin büyüklüğünü herkese ispat etmemiz gereken bir geceydi. Tüm kahramanlarımız, sınırda, o savaş sırasında dahi 'maç ne oldu?' diye birbirlerine soruyordur. Biz de onları düşünüyoruz. Allah, ayaklarına taş değdirmesin." pic.twitter.com/JGcpXysajZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 11, 2019
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