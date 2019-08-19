Emre Belözoğlu'nun küfrü sosyal medyada gündem oldu
SÜPER LİG

Emre Belözoğlu'nun küfrü sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadelede Emre Belözoğlu'nun rakibi Tetteh ile yaşadığı gerginlik sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun sebebi ise sarı lacivertli futbolcunun Gazişehirli futbolcuya küfür etmesinin kameralara yansımış olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep ile oynanan karşılaşmada rakip futbolcu Tetteh ile gerginlik yaşadı.

Gerginliğin ardından Tetteh'e İngilizce küfür eden Emre Belözoğlu'na kart çıkmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Pozisyon esnasında hakem Arda Kardeşler'in de Emre'nin hemen arkasında olması 'niye kart gösterilmedi?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Melih Şendil'e tepkiler dinmedi
Melih Şendil'e tepkiler dinmedi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. İlk 23 dakika itibariyle sarı-lacivertliler 3 penaltı vuruşu kazandı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin spikeri Melih Şendil'in gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' söylemi taraftarlar tepkisini çekti.Hatasını düzeltirken hata yaptıSüper Lig'de 2019-2020 sezonu gol kralı Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne olurken, Melih Şendil hatasını düzeltmek için 2018-2019 sezonu gol kralı olarak yorumladı. Fakat Muriqi'nin gol krallığı bulunmuyor.Sosyal medyada Melih Şendil'e gelen tepkilerden bazıları:İnanılmaz. Melih Şendil, Vedat&#39;ın golünden sonra 2019-2020 sezonu gol kralı mesaiye başladı dedi. FB TV olarak değiştirin adınızı&mdash; Kerem (@KeremDemir_) August 19, 2019

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 6. dakikada Moses (P), 17. dakikada Muriqi, 24. dakikada Emre Belözoğlu (P), 74. dakikada Dirar ve 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kazandı.Ayrıntılar geliyor...#Fenerbahçe, yeni sezonda #Kadıköy&#39;deki ilk maçında #Gazişehir&#39;i 5-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. pic.twitter.com/WPDrwcWOUV&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2019

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