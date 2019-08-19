Emre Belözoğlu'nun küfrü sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep ile oynanan karşılaşmada rakip futbolcu Tetteh ile gerginlik yaşadı.

Gerginliğin ardından Tetteh'e İngilizce küfür eden Emre Belözoğlu'na kart çıkmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Pozisyon esnasında hakem Arda Kardeşler'in de Emre'nin hemen arkasında olması 'niye kart gösterilmedi?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Melih Şendil'e tepkiler dinmedi Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. İlk 23 dakika itibariyle sarı-lacivertliler 3 penaltı vuruşu kazandı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin spikeri Melih Şendil'in gol anonsunda '2019-2020 sezonu gol kralı ilk haftadan başladı mesaiye' söylemi taraftarlar tepkisini çekti.Hatasını düzeltirken hata yaptıSüper Lig'de 2019-2020 sezonu gol kralı Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne olurken, Melih Şendil hatasını düzeltmek için 2018-2019 sezonu gol kralı olarak yorumladı. Fakat Muriqi'nin gol krallığı bulunmuyor.Sosyal medyada Melih Şendil'e gelen tepkilerden bazıları:İnanılmaz. Melih Şendil, Vedat'ın golünden sonra 2019-2020 sezonu gol kralı mesaiye başladı dedi. FB TV olarak değiştirin adınızı— Kerem (@KeremDemir_) August 19, 2019