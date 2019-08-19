Emre Belözoğlu'nun küfrü sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadelede Emre Belözoğlu'nun rakibi Tetteh ile yaşadığı gerginlik sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun sebebi ise sarı lacivertli futbolcunun Gazişehirli futbolcuya küfür etmesinin kameralara yansımış olması.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep ile oynanan karşılaşmada rakip futbolcu Tetteh ile gerginlik yaşadı.
Gerginliğin ardından Tetteh'e İngilizce küfür eden Emre Belözoğlu'na kart çıkmaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Pozisyon esnasında hakem Arda Kardeşler'in de Emre'nin hemen arkasında olması 'niye kart gösterilmedi?' sorularının sorulmasına neden oldu.
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