Emre Kocadağ transferini ısrarla istedikleri ismi açıkladı: "Devre arasında bitirmeye çalışacağız"

Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki ilk isim Kaan Ayhan. Siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcu için Sassuolo'ya teklif yaptıklarını açıkladı.
"Kaan Ayhan'ın transferi için kararlıyız"
Hürriyet'e konuşan Kocadağ, "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı bildirildi.