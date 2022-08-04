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Emre Mor: Şampiyonluk kazanma şansımız yüksek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta ilk golü kaydeden Emre Mor açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, çok iyi bir galibiyet aldıklarını ve bu sezon güzel işlere imza atacaklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor: Şampiyonluk kazanma şansımız yüksek
Emre Mor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, etkili başladığı maçı taraftarının önünde 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Mücadeleden sonra takımı adına ilk golü kaydeden Emre Mor ise önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, “Biz büyük bir kulüpte oynuyor, büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz de zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum.” dedi.

"Jesus'un bana güvenini yerine getirmek istedim"

Geçtiğimiz hafta oynanan Dinamo Kiev maçında oyuna girdikten sonra oyundan alınmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile bu konuyu konuştuklarını belirten Emre Mor, “Son maçtan sonra hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak zor olmuştu. Fiziksel açıdan da kendi adıma yeterli olamadım. Dolayısıyla bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonra beni tekrardan ilk 11’de sahaya sürdü. Ben de elimden gelenin en iyisini göstermek istedim. Onun bana güvenini yerine getirmek istedim. İyi bir performans sergilemeye çalıştım” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz güzel şeyler başarmak"

Mor, açıklamalarının sonuna doğru, “Bir azmimiz ve hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi de oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz elbette. Kazanacak kaliteye de sahibiz. Biz büyük bir kulüpte oynuyor, büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Hedefimiz de zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
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