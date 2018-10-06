Enerjinizi israf etmeyin

Süper Ligin 8. haftasında deplasmanda yarın Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 yenik durumdan güzel bir geri dönüş yaparak Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup etmeyi başaran bordo-mavili takım, deplasmanda alacağı 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise antrenmanlarda oyuncularını uyarıyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularına tecrübelerini aktarırken, motivasyonu da elden bırakmıyor.

DOĞRU HAMLELERE EFOR HARCAYIN

Rakibe hücum şansı vermemeleri gerektiğini vurgulayan Ünal Karaman, “Enerjinizi hücum bölgesi içerisinde kullanmanız gerekiyor. Gereksiz enerji kaybını ileride top kaptırınca geriye gelmekte yapıyoruz. Boşa akıtılan su gibi boşa yakılan elektrik gibi. Alanyaspor maçında yaptık. Göztepe maçında yaptık. Yapmayın. Eforunuzu önde doğru hamleler için kullanın “diyerek ikazlarda bulundu. Rakiple mesafelerini iyi korumaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, “Rakibi geçirmeyin. Bire birde geçiliyorsan anla ki başka bir yerde sıkıntı var. Senin oyundan düşmen demek rakibin daha fazla oyuncuyla bizi yakalaması demek” şeklinde oyuncularını uyardı.

Burak Yılmaz, Akhisarspor’ı boş geçmiyor

Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor’a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor’a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gol atma başarısı gösterdi.

Deplasmanda kazanmak istiyor

Süper Lig’de yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Akhisarspor maçı için bugün önce İzmir’e oradan da karayoluyla Manisa’ya gidecek olan bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor.

9 futbolcuya milli davet

Trabzonsporlu 9 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini’ye ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.