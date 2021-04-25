Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye galibiyeti getirdi: Milli futbolcu maçın yıldızı oldu

Hayat

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı

Batman'da 4 yıl önce PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi mezun olduğu Edremit Körfez Anadolu Lisesi'ne verilmişti. Lisenin eski mezunlarının bir araya geldiği Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, Şehit Yalçın'ın isminin silinmesi için girişimde bulundu. Başvuru dernek başkanı aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit kurucusu Hasan İleri tarafından yapıldı. Eski mezunlardan Sinan Tortum konu ile ilgili konuşarak derneğin avukatı Ali Murteza Helvacıoğlu'nun davayı şu sözlerle savunduğunu iddia etti: “Bu okul kendi topladığı para ile imece usulü yapılan bir okuldur. Devletin değil. Halkın önde gelen isimlerinin ön ayak olması ile yapılmıştır. Bedavadan nam sahibi olunmaz”