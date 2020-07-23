Enes Ünal'ın yeni takımı belli oluyor: Bir kulüp talip oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) üçüncü sezonunu geride bırakan milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Villarreal Kulübü ile Mayıs 2017'de 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki Enes, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

Villarreal 10 milyon euro talep ediyor

İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazıyor.

Manchester City'den Enes'i transfer ederken 14 milyon euro ödeyen Villarreal'in, Türk futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.

Bu parayı ödeyemeyeceği yöneticileri tarafından açıklanan Valladolid, Enes'i hesaba katmadan gelecek sezon hazırlıklarını yürütüyor.

Getafe istiyor

Enes Ünal için Villarreal ile görüştüğü ileri sürülen Getafe Kulübünün ise ilk etapta daha az bir para önerdiği ancak 10 milyon euro ödemeye de hazır olduğu belirtiliyor.

00:56 dk 17 Ocak 2020 AA Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam İspanya'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi. Ronaldo, takımın golcü ismi Enes Ünal'dan çok memnun olduklarını söyleyip, milli futbolcudan beklentisini 'daha fazla gol' olarak açıkladı.



