Spor Enis Destandan Altınorduya anlamlı veda
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Enis Destan'dan Altınordu'ya anlamlı veda

TFF 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'dan Süper Lig lideri Trabzonspor'a transfer olan Enis Destan, kırmızı-lacivertli kulübü asla unutmayacağını dile getirdi.

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Haber Merkezi DHA
Enis Destandan Altınorduya anlamlı veda
Enis Destan bu sezon Altınordu formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 2 gol kaydetti

Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen 19 yaşındaki santrfor, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde eğitim alan çocuklarla bir araya gelip, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın elini öperek kulübüne veda etti. Altınordu'dan ayrılmanın bir yandan burukluğunu yaşadığını belirten Enis, "Çocukluğum burada geçti. Burada büyüdüm, burada çok güzel eğitimler aldım. Ayrılmak üzüyor ama yeni bir yolculuğa başlıyorum" dedi.

"Türk futbolunda bir devrim"

Altınordu'nun hep ilk kulübü olarak kalacağını vurgulayan genç golcü, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bizlere çok değer veriyor. Bize çok büyük yatırımlar yaptı. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapmış olduğu yatırımlar Türk futbolunda bir devrim. Bizlere bu imkanları sağlayan, bizleri yetiştiren başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Enis, genç sporculara, "Çok çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler. Fiziksel gelişimlerinin yanı sıra mental olarak da güçlü yetişsinler. Kendilerine yatırım yapsınlar. Altınordu Futbol Kulübü zaten bunu fazlasıyla karşılıyor" mesajı verdi.

"Hedefim Avrupa ve milli takım"
Ümit Milli Takım'da da görev alan Enis Destan, Trabzonspor ve bundan sonraki hedefleri için de "Önümde şu anda Trabzonspor var. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, Trabzonspor'a gideceğim için çok heyecanlıyım, bu çok gurur verici bir durum. Öncelikle Trabzonspor'da büyük işler yapmak istiyorum. Oraya büyük katkılar verdikten sonra tabi ki hedefim Avrupa ama en önemlisi A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Bunları başarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.
Enis, Altınordu'dan A Milli Takım kadrosuna bir kez seçilip forma şansı bulamamıştı. Genç golcü, Altınordu'da altyapıda Elit U17 Ligi’nde forma giyerken 2019 yılında Adana Demirspor ile oynanan maçta hakemin hatalı kararı sonucu kazanılan penaltıyı centilmence bir davranışla dışarıya atarak fair-play ödülü almıştı.
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