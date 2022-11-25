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Enner Valencia gol sevincinde ne anlatmak istedi?

Ekvador'un yıldız futbolcusu Enner Valencia, Hollanda maçında attığı golle turnuvadaki gol sayısını 3'e yükseltti. Tecrübeli oyuncunun attığı golden sonra yaşadığı sevinç ise dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencia gol sevincinde ne anlatmak istedi?
Enner Valencia'nın gol sevinci dikkat çekti.

Enner Valencia, Hollanda maçında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Tecrübeli futbolcu attığı golden sonra yaşadığı sevinçle dikkatleri üzerine çekti.

Golden sonra saha kenarına gelen Valencia, kameralara 'bunu not edin' şeklinde bir hareket yaptı.

Valencia'nın bu hareketi turnuva öncesinde kendileri hakkında çıkan şike iddialarına cevap olarak yorumlandı. Bir diğer iddiaya göre ise yıldız oyuncu istatistiklerine gönderme yaptı.

Bilindiği üzere Enner Valencia, Dünya Kupası'nda ülkesinin son atılan 6 golüne imza atan isim oldu.
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