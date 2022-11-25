Enner Valencia gol sevincinde ne anlatmak istedi?

Enner Valencia, Hollanda maçında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Tecrübeli futbolcu attığı golden sonra yaşadığı sevinçle dikkatleri üzerine çekti.

Golden sonra saha kenarına gelen Valencia, kameralara 'bunu not edin' şeklinde bir hareket yaptı.

Valencia'nın bu hareketi turnuva öncesinde kendileri hakkında çıkan şike iddialarına cevap olarak yorumlandı. Bir diğer iddiaya göre ise yıldız oyuncu istatistiklerine gönderme yaptı.

Bilindiği üzere Enner Valencia, Dünya Kupası'nda ülkesinin son atılan 6 golüne imza atan isim oldu.