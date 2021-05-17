Spor Erdal Torunoğulları ilginç transfer hikayesini anlattı "Oyuncunun babası kaju istedi"
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Erdal Torunoğulları ilginç transfer hikayesini anlattı: "Oyuncunun babası kaju istedi"

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, en zorlandığı transferin Mensah, en kolay bitirdiği transferin ise Josef de Souza olduğunu söyledi. Torunoğulları ayrıca gerçekleşmeyen Konoplyanka transferiyle ilgili de ilginç bir detayı paylaştı.

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Erdal Torunoğulları ilginç transfer hikayesini anlattı: Oyuncunun babası kaju istedi
Beşiktaş Kulübü Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, merak edilen transfer sorularına cevap verdi.

"Beni en çok zorlayan transfer Mensah, en kolayı da Josef de Souza oldu" diyen Torunoğulları, gerçekleşmeyen Yevhen Konoplyanka transferiyle ilgili de dikkati çeken bir detay paylaştı.

A Spor'a konuşan Erdal Torunoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Mensah'ın transferinde zorlandık"

  • "En kolay transferimiz Josef, en zoru Mensah oldu. Trabzonspor, Galatasaray da çok istedi. Berna Hanım'ın kafası karıştı. Çok yetenekliydi ama en düşük performansı da ondan aldık."

Mensah siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Mensah siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.

"Josef ile menemen yedikten sonra anlaştık"

  • "Josef de Souza ile pazarlık yaparken oturduk menemen yedik. Menemenden sonra anlaştık. 'Ağabey keşke parasını ben verseydim, maaşım nereden nereye geldi' dedi. Öyle pazarlık yapmıştım."

Josef, performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Josef, performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

"Gökdeniz'i alamadık"


  • "Önceden haberi çıktığı için Gökdeniz Bayrakdar transferine nokta koyamadık."

Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki Gökdeniz, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 6 gol kaydetti.
Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki Gökdeniz, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 6 gol kaydetti.

"Ghezzal'ın hakkını vermeye çalışacağız"


  • "Rachid Ghezzal şampiyon bir takımın oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunları da değerlendirecektir. Rachid'in hakkını vermeye çalışacağız, vereceğiz. Karşımıza çok enteresan rakamlar çıkarsa yapacak bir şey yok. Alternatif oyuncular var, oyuncudan yana sıkıntı olmaz."

Ghezzal, Süper Lig'de sezonun asist kralı oldu.
Ghezzal, Süper Lig'de sezonun asist kralı oldu.

"Beşiktaşlılar Necip'i unutmasın"

  • "Necip Uysal'ı Beşiktaşlılar unutmasın. Maaşında istediğimiz fedakarlığı yaptı. 'Erdal Ağabey siz yöneticisiniz, siz gidicisiniz, biz kalıcıyız, biz Beşiktaşlıyız, bu kulüp bizim. Yapmayacağız da ne yapacağız' dedi."

Necip Uysal bu sezon forma giydiği kritik maçlarda üstün bir performans ortaya koydu.
Necip Uysal bu sezon forma giydiği kritik maçlarda üstün bir performans ortaya koydu.

"Konoplyanka'nın babası kaju istedi"


  • "Yevhen Konoplyanka ile görüşmek için Dinyeper'e gitmiştik. Oyuncunun babası görüşmeden önce bizden kaju, fındık, fıstık istedi. Biz de kaju alıp görüşmeye gittik."


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