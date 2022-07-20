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Erdinç Sözer: Baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Maccabi Netanya karşısında baskılı bir oyun sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Erdinç Sözer: Baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz
​Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile evinde karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz"

Sözer, “Sezon boyunca her zaman hedefimiz ilk 4 bitirmek oldu. Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kanadık, gurur duyuyoruz. Çok istekli ve motiveyiz şu an. Son 4 hafta çok istekli çalışmalar yaptık. Çok iyi hazırlandık taktik ve fiziksel olarak Emre hoca, teknik ekip ve takım ile çok güzel hazırlık dönemi geçirdik. Bunu yarın sahaya yansıtmak istiyoruz. Netenya da 4. bitirmiş ligini. İyi bir takım gelecek. Biz baskılı oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakatların son durumu

Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumlarının sorulması üzerine ise başarılı antrenör, “Youssouf Ndayishimiye kısa problemler yaşadı ama şu an idmanlara katılıyor. Bugünkü idmanı bekleyip yarın karar vereceğiz. Mesut da büyük bir oyuncu. Bize geldiği için çok seviniyoruz. Şu an bireysel çalışıyor. İleride bize saha içi ve dışında katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nacer Chadli’nin de sakatlığı var, onun da 1-2 hafta içinde dönmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Biglia: “Çok zor bir maça çıkacağız”

  • Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Lucas Biglia ise şu cümlelere yer verdi:
  • “Çok zor bir maça çıkacağız. Çok motiveyiz. İyi çalıştık, hazırlık maçlarında sistem oturtmaya çalıştık. Bunu önümüzdeki maçlara yansıtmak istiyoruz. Kendimi mutlu ve iyi hissediyorum. Avrupa maçlarında tecrübeliyim. Takım olarak iyi hazırlandık. Usta isimlerle top koşturuyorum. Bu takımın Konferans Ligi’nde elde edeceği galibiyet mantalitesi mevcut.”
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