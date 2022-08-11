Spor Erdinç Sözer "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz"
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Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İzlanda'nın Breidablik takımı karşısında 3-1'lik avantajı da kullanıp, iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Erdinç Sözer: İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Sözer, Darmstad, Bayer Leverkusen, Stuttgart, Greuther Fürth, Wolfsburg, Hamburg ve Herta Berlin gibi Bundeliga ekiplerinde de görev almıştı.


UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir bu akşam evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek.

'Çok kuvvetli bir takım'

Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında konuştu. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

  • Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Sözer, ayrıca eksik futbolcularının olmadığını da ifade etti.

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