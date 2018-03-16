Erdoğan Arıkan'dan derbi öncesi 'küçük takım' benzetmesi

TRT Spor'un tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan'ın, hafta sonu oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında söylediği sözler taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Arıkan, Spor Artı programında derbi anonsu yapmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray için şunları söyledi: