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Erdoğan Arıkan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 'küçük takım' benzetmesi

Erdoğan Arıkan'dan derbi öncesi 'küçük takım' benzetmesi

Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, canlı yayında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden bahsederken iki takım için "Büyük kulüplerin küçük takımları" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor spikeri Erdoğan Arıkan

Spor spikeri Erdoğan Arıkan

TRT Spor'un tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan'ın, hafta sonu oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında söylediği sözler taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Arıkan, Spor Artı programında derbi anonsu yapmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray için şunları söyledi:

  • Gelelim bizim küçük takımlarımızın büyük heyecanına. Küçük takımlar diyorum; Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten küçük takımlar. Ama kulüpler büyük… Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Yani Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayanlar. Dolayısıyla fazla büyüyemiyor bu takımlar. Ama kulüpler çok büyük. 20-25 milyon taraftarı olan iki kulübün büyük mücadelesini bekliyoruz.

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