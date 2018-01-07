Erdoğan'dan Cenk Tosun transferi için ilk yorum

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sadece futbol kamuoyunun değil siyasetin de gündeminde. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in Cenk Tosun transferini tebrik etmesiyle başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.

Erdoğan, Fransa ziyaretinden dönüşte gezisini takip eden gazetecilerin Cenk Tosun'la ilgili sorusunu cevapladı.

İşte o diyalog;

Soru: Cenk Tosun’un Everton’a transferi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklaması oldu. Bu transfer cari açığın kapanması katkı sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?

Ekonomi Bakanımız, Başbakan Yardımcımız böyle dediyse onun üstüne bir şey söylenmez. Hayırlı olsun. Az para değil. 27 milyon Euro. Hayırlı uğurlu olsun.

Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Cenk Tosun'u Everton'a transfer eden Beşiktaş'ı hem tebrik etti, hem de teşekkür etti.Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..." ifadelerini kullandı.Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim👏🏻👏🏻👏🏻Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli... https://t.co/5uQW04mVc0— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Ocak 2018 İngiliz medya kuruluşu BBC, Everton’ın Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını duyurdu.Haberde; Everton Kulübü'nün fiyat artırdığı ve 27 milyon pound (30 milyon euro) civarında bir miktara siyah-beyazlılarla el sıkıştığı ifade edildi.Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanması halinde Türk futbol tarihinin bonservis bedeli rekoru kırılmış olacak. Canım kardeşim daha güçlü döneceğini hepimiz biliyoruz.. Çok büyük geçmiş olsun büyük ADAM! Cenk Tosun (@cenktosun23)'in paylaştığı bir gönderi (Tem 28, 2017 at 12:55ös PDT)