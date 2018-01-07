Erdoğan'dan Cenk Tosun transferi için ilk yorum

Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren ve Emmanuel Macron'la önemli görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gezisini takip eden gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkındaki sorulara da cevap verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sadece futbol kamuoyunun değil siyasetin de gündeminde. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in Cenk Tosun transferini tebrik etmesiyle başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.
Erdoğan, Fransa ziyaretinden dönüşte gezisini takip eden gazetecilerin Cenk Tosun'la ilgili sorusunu cevapladı.
İşte o diyalog;
Soru: Cenk Tosun’un Everton’a transferi gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklaması oldu. Bu transfer cari açığın kapanması katkı sağlaması açısından çok önemli bir gelişmedir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?
Ekonomi Bakanımız, Başbakan Yardımcımız böyle dediyse onun üstüne bir şey söylenmez. Hayırlı olsun. Az para değil. 27 milyon Euro. Hayırlı uğurlu olsun.
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