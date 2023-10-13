|
Spor

Erdoğan'dan Montella ve futbolculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonda görüşerek tebrik etti.

01:16 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek grup lideri olan Ay-yıldızlı futbolcuları soyunma odasında telefonla konuşturdu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculara tebriklerini iletirken, 15 Ekim Pazar günü Konya'da oynanacak Letonya maçı için başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalhanoğlu'na telefonda, "Tebrik ediyorum. Yani gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Montella'ya tebriklerimi özellikle söyle" dedi. Montella da, "Türkiye'yi temsil etmek benim için çok büyük bir onur. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine, "Tebrik ediyoruz. Grazie" yanıtını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Montella
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
A Milliler Montella ile ilk galibiyetini aldı: Hırvatistan 0-1 Türkiye | ÖZET