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Erdoğan'dan Vida yorumu: Önemli bir ithalattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasının sonunda Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida'nın transferiyle ilgili esprili bir çıkış yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'le bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasını sonlandırdığı sırada Beşiktaş'ın Vida transferine dair esprili bir çıkışta bulundu. 2017'nin sonunda Vida'nın transferiyle Hırvatistan'dan önemli bir ithalat yaptıklarını söyleyen Erdoğan, bunun aynı zamanda Türkiye için de önemli bir ihracat olduğunu belirtti.

İşte Erdoğan'ın Vida ile basın toplantısındaki esprili çıkışı;

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