Erdoğan'dan Vida yorumu: Önemli bir ithalattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'le bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasını sonlandırdığı sırada Beşiktaş'ın Vida transferine dair esprili bir çıkışta bulundu. 2017'nin sonunda Vida'nın transferiyle Hırvatistan'dan önemli bir ithalat yaptıklarını söyleyen Erdoğan, bunun aynı zamanda Türkiye için de önemli bir ihracat olduğunu belirtti.

İşte Erdoğan'ın Vida ile basın toplantısındaki esprili çıkışı;