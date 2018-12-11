Eren Derdiyok Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Galatasaray-Porto maçının 14. dakikasında Eren Derdiyok, yüzde yüzlük bir pozisyondan faydalanamadı. Tecrübeli oyuncunun bu golü kaçırmasının ardından Portekiz ekibi kazanılan bir duran topta Felipe'nin attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılı taraftarlar yenilen golde de adamını kaçıran Eren Derdiyok'a tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklarken bazı taraftarlar da bu tepkileri engellemeye çalıştı.

İşte Eren Derdiyok'un kaçırdığı gol pozisyonu;