UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Eren Derdiyok Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sarı kırmızılıların forvet oyuncusu Eren Derdiyok inanılmaz bir gol kaçırdı. Derdiyok'un kaçırdığı bu gol sonrasında Portekiz ekibi Felipe'nin attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Stadyumdaki sarı kırmızılı taraftarlar tecrübeli oyuncuya kaçırdığı golden dolayı tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Derdiyok.

Eren Derdiyok.

Galatasaray-Porto maçının 14. dakikasında Eren Derdiyok, yüzde yüzlük bir pozisyondan faydalanamadı. Tecrübeli oyuncunun bu golü kaçırmasının ardından Portekiz ekibi kazanılan bir duran topta Felipe'nin attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılı taraftarlar yenilen golde de adamını kaçıran Eren Derdiyok'a tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklarken bazı taraftarlar da bu tepkileri engellemeye çalıştı.

İşte Eren Derdiyok'un kaçırdığı gol pozisyonu;

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