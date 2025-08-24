Yeni Şafak
Eren Elmalı golünü attı: Galatasaray tarihine geçti

24/08/2025, Pazar
Eren Elmalı'nın gol sevinci.
Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelede perdeyi açan golü kaydeden Eren Elmalı, Galatasaray tarihine geçti.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'ın golünü atan Eren Elmalı tarihe geçti.


39. dakikada fileleri havalandıran milli futbolcu, Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. gol atmış oldu.







