Spor Ergin Atamanlı Anadolu Efes Türkiye şampiyonu oldu
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Ergin Atamanlı Anadolu Efes Türkiye şampiyonu oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergin Atamanlı Anadolu Efes Türkiye şampiyonu oldu
Ergin Ataman maçtan sonra klasikleşen sevinciyle şampiyonluğu kutladı.

ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 93-66 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, De Colo, Guduric, Melih, Barthel, Vesely ilk 5’iyle başlarken; Anadolu Efes’in ilk 5’i ise Micic, Buğrahan, Beaubois, Moerman ve Sertaç’tan oluştu. Maça iyi başlayan takım, Anadolu Efes oldu. Pota altında Moerman ve Sertaç ile etkili olan Efes, Micic ve Beaubois’dan da dış atış katkısı alınca ilk 3 dakikayı 7 sayı farkla önde geçti: 5-12. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda daha etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, Melih’ten bulduğu 3 sayılık basket ile periyodun bitimine 3:53 kala farkı 3’e indirdi: 16-19. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, De Colo ve Perez ile etkili oldu ve 7-0 seri yakalayarak 2:05 kala rakibine molayı aldırdı: 23-19. Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-21 önde kapattı.

2’nci periyoda her iki takım da hücumda tutuk başlarken periyodun ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 31-28’lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Anadolu Efes, hücumda rakibine sayı şansı tanımazken pota altında Singleton ile etkili oldu ve 9-0 seri yakalayarak periyodun bitimine 2:17 kala farkı 6’ya çıkardı: 31-37. Kalan bölümde farkı daha da açmayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 44-32 önde kapattı.

2’nci yarıya 8-0 seri ile başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 7:37 kala farkı 20’ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-52. Periyodun ilerleyen dakikalarında Beaubois ve Micic ile dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 62-39 önde girdi. Kalan dakikalarda farkı daha da açan Anadolu Efes, son periyoda 25 sayı farkla 72-47 önde girdi.

Son periyoda etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, De Colo, Melih ve Kenan’dan bulduğu sayılarla 8-0 seri yakalayarak bitime 8:17 kala farkı 17’ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-72. Molanın ardından iki takım da hücumda sayı üretmekte zorlanırken son 3 dakikaya Efes, 81-62 önde girdi.

  • Kalan bölümde farkı daha da açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

Kulüp tarihinin 15'inci şampiyonluk zaferi

  • Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu final serisinde 3-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki 15’inci Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, daha önceki şampiyonluklarını 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 sezonlarında elde etti.

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