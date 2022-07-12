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Erkan Söğüt: Mesut Özil halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, oyuncusunun Fenerbahçe'den ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Haber Merkezi DHA
Erkan Söğüt: Mesut Özil halen daha Fenerbahçenin futbolcusu
Mesut Özil

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği bilgisi kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Aradan geçen 1 günlük süreçten sonra oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, bu iddiaları yalanladı.

Söğüt, şuanda herhangi bir fesih işleminin yapılmadığını vurgulayarak, "Mesut Özil hala daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Sadece Başakşehir değil, çok sayıda teklif var." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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