Erkan Söğüt: Mesut Özil halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği bilgisi kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Aradan geçen 1 günlük süreçten sonra oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, bu iddiaları yalanladı.

Söğüt, şuanda herhangi bir fesih işleminin yapılmadığını vurgulayarak, "Mesut Özil hala daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Sadece Başakşehir değil, çok sayıda teklif var." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.