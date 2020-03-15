​Erman Toroğlu: Trabzonspor'a operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor zirve yarışındaki rakibi Başakşehir'i sahasında konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın 32. dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. Skrtel'in Nwakaeme'yi çektiğini düşünen Trabzonsporlu oyuncular hakeme itirazda bulunurken, Fırat Aydınus mücadeleyi devam ettirdi. Bu pozisyon karşılaşmanın önüne geçerken, eski hakem ve şuan da spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Trabzonspor'a operasyon yapıldığını söyledi.
Pozisyonu anlatan Toroğlu, "Nwakaeme çıkmak istiyor, çıkamıyor. Arkadan formayı yay gibi çekiyor. Sonrasında seyrettiğimde gördüm. Bu pozisyon su götürmez penaltı" ifadelerini kullandı.
- Trabzonspor'a operasyon yapıldığını söyleyen Erman Toroğlu, "Pozisyonu Fırat Aydunus görüyor ve vermiyor. Adım Erman Toroğlu kadar net söylüyorum. VAR nasıl çağırmıyor, inanılır gibi değil. Arada bir pozisyon olsa, bu pozisyonlardan derim. Bu penaltı değilse ne? Burada sakatlık var. Şu penaltı pozisyonunda hakemin de sakatlığı var, VAR’ın da sakatlığı var. Operasyon var. İddia ediyorum şu pozisyonda operasyon yok diyen adam bana gelsin. Ne kadar iddialı konuşuyorum. Şu pozisyonda, hakem ve VAR operasyon yok desinler ben yorumculuğu bırakırım" dedi.
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/KR8dPut0sP
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/KR8dPut0sP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 15, 2020
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