​Erman Toroğlu: Trabzonspor'a operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor zirve yarışındaki rakibi Başakşehir'i sahasında konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın 32. dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. Skrtel'in Nwakaeme'yi çektiğini düşünen Trabzonsporlu oyuncular hakeme itirazda bulunurken, Fırat Aydınus mücadeleyi devam ettirdi. Bu pozisyon karşılaşmanın önüne geçerken, eski hakem ve şuan da spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Trabzonspor'a operasyon yapıldığını söyledi.

Pozisyonu anlatan Toroğlu, "Nwakaeme çıkmak istiyor, çıkamıyor. Arkadan formayı yay gibi çekiyor. Sonrasında seyrettiğimde gördüm. Bu pozisyon su götürmez penaltı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Başakşehir: 1-1 Ligin 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.İstanbul ekibinin golünü 56. dakikada Demba Ba kaydetti. Bordo-mavililere eşitliği getiren gol, 63. dakikada kendi kalesine Skrtel'den geldi.Trabzonspor bu sonuçla puanını 53'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Başakşehir de aynı puanda ikinci sırada kaldı.Trabzonspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/KR8dPut0sP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2020

Trabzonspor'a operasyon yapıldığını söyleyen Erman Toroğlu, "Pozisyonu Fırat Aydunus görüyor ve vermiyor. Adım Erman Toroğlu kadar net söylüyorum. VAR nasıl çağırmıyor, inanılır gibi değil. Arada bir pozisyon olsa, bu pozisyonlardan derim. Bu penaltı değilse ne? Burada sakatlık var. Şu penaltı pozisyonunda hakemin de sakatlığı var, VAR’ın da sakatlığı var. Operasyon var. İddia ediyorum şu pozisyonda operasyon yok diyen adam bana gelsin. Ne kadar iddialı konuşuyorum. Şu pozisyonda, hakem ve VAR operasyon yok desinler ben yorumculuğu bırakırım" dedi.