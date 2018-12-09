Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe için olay sözler

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin puan sıralamasındaki yerini yorumladı. Toroğlu'nun sözleri sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Bir filim oynandı. İlk çekim, yönetmen Ali Koç, rejisör Comolli, baş aktör Cocu, oynayanlar oyuncular. Baş aktör kaçtı. Şimdi ikinci başlayacak. Bu da biterse, Ali Koç falan da gider. Bugün ilk çekim bitti, ikinci çekim de biterse Ali Koç falan, kim Ali Koç? Fenerbahçe ne Ali Koç'lar gördü? Oturarak, camiadaki tecrübeli insanları dinlemeyerek, kendini büyük görerek, burnu havada olarak bir yere varamazsın. Bu kafayla devam ederlerse, Ersun Yanal da bir şey yapamaz. Aziz Yıldırım soyunma odasına giriyor, ben girmeyeceğim' diyordu. Aziz Yıldırım'ın Düzce'de falan top oynamışlığı var. Ali Koç'un öyle bir şeyi de yok. Fenerbahçe 2. lige düşerse, orada ihale yeniden açılır. Bazı maçlar gündüz oynanmayacak mesela... O zaman Ali Koç da başarılı olabilir. Bu rezillikler yaşanmaz. Fenerbahçe seyircisine bu rezillikleri yaşatmazlar.''
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