Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a penaltı tavsiyesi

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Selçuk İnan'ın Denizlispor deplasmanında kaçırdığı penaltı sonrasında sarı kırmızılılarda hangi oyuncunun penaltı atması gerektiğini açıkladı.

Toroğlu, "Galatasaray'da penaltı olduğunda kullanacak tek oyuncu Belhanda'dır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yorumcu ayrıca takımın oyunuyla ilgili de eleştirilerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;