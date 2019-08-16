Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a penaltı tavsiyesi
SÜPER LİG

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a penaltı tavsiyesi

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın Denizlispor deplasmanında kaçırdığı penaltı sonrasında futbol yorumcusu Erman Toroğlu'ndan sarı kırmızılıların teknik heyetine bir öneri geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'da Selçuk İnan'ın penaltısını Denizlispor kalecisi Adam Stachowiak kurtardı.

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın penaltısını Denizlispor kalecisi Adam Stachowiak kurtardı.

Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Selçuk İnan'ın Denizlispor deplasmanında kaçırdığı penaltı sonrasında sarı kırmızılılarda hangi oyuncunun penaltı atması gerektiğini açıkladı.

Toroğlu, "Galatasaray'da penaltı olduğunda kullanacak tek oyuncu Belhanda'dır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yorumcu ayrıca takımın oyunuyla ilgili de eleştirilerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Bu stoperlerin hali ne... Marcao topu çok iyi oyuna sokuyormuş. Sen önce alanını, adamını kontrol et. Sen Belhanda mısın? Al, ver. Ustana ver. Sen anlamıyorsun bu işten. Galatasaray, geçen seneki gibi şampiyon olacağını sanmasın. Etraflarında yamyamlar var artık. Hakeme diyecek bişey de yok, gayet iyi yönetti.”

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