Erman Toroğlu'nun yorumları sosyal medyada gündem oldu

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ilk yarısında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.

Toroğlu'nun yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada gündem oldu.

İşte Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlardan bazıları;

Bizim futbolcular devamlı havadalar. Bu futbolumuz için çok kötü bir olay. (Rıdvan Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon için)

Hakem oyunu oynatmaya çalışıyor. Ama oyuncular acaba buna ayak uyduracak mı? Atmazlarsa kendilerini oyun oynanır.

Aslan nerede peki şu sırada? (Ender Bilgin'in aslan benzetmesi sonrasında)

“Böyle bir penaltı olmaz!” (Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon için)

Bu fizikteki futbolcuların hakeme yalvarmasına anlam veremiyorum. (Crivelli ile Vida arasındaki pozisyon için)

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Katarlı seyirciler bizimkiler bunlardan daha iyi dememesi gerekiyor. İki takımın da oyun oynaması gerekiyor. (Oynanan vasat oyun sonrasında)