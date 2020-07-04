DİĞER

​Ermenistan'da şike depremi: Lig askıya alındı, 45 kişi futboldan men edildi

Ermenistan'da şike depremi: Lig askıya alındı, 45 kişi futboldan men edildi

Ermenistan Futbol Federasyonu, şike yapıldığı gerekçesiyle ülkenin ikinci futbol ligini askıya alırken, 45 kişiye futboldan ömür boyu men cezası verdi. Men cezası alanlar arasında Rus pasaportlu kulüp sahipleri, Rus, Ukraynalı, Letonyalı ve Belaruslu futbolcuların da olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv

Arşiv

Ermenistan Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında kulüp sahipleri, oyuncular ve antrenörlerin yer aldığı şike yaptığı tespit edilen 45 kişiye ömür boyu, 13 kişiye ise çeşitli dönem aralığında men cezaları verildiği belirtildi.

Ermenistan 2. Futbol Ligi maçları askıya alınırken, bu ligde mücadele eden Aragats, Torpedo, Masis, Lokomotiv ve Yerkan takımları, maçlarda aldığı şüpheli sonuçlar nedeniyle ligden diskalifiye edildi.

Konu üzerine açıklamalarda bulunan Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan, "Bu kararları, uluslararası futbol organizatörleri, UEFA ve ülkenin yargı organlarıyla yaptığımız görüşmelerin ardından almaya karar verdik. Şike yapıldığına ilişkin elimizde çok net kanıtlar bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

  • Ülke basınında yer alan haberlere göre, futboldan men cezası alanlar arasında Rus pasaportlu kulüp sahipleri, Rus, Ukraynalı, Letonyalı ve Belaruslu futbolcular da yer alıyor.

Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri
Yeni Şafak

Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ekonomist Dergisi'nin Instagram yayınında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna verdiği cevap, Fenerbahçe camiası tarafından tepkiyle karşılandı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray antrenmanında duygu dolu anlar: Y...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.