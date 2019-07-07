Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türünç hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyen Bedir, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA’dan gelecek raporu bekliyorlar” dedi.