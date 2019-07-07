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Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türünç hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyen Bedir, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA’dan gelecek raporu bekliyorlar” dedi.

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Kayserispor forması giyen Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Türüç, kulübünün kendisine çok şey kattığını ve Kayserispor'da forma giymekten ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.26 yaşındaki futbolcunun yaptığı açıklama şu şekilde; "Kayserispor'da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı, ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa'dan veya Türkiye'den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor'u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum. Sayın başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri'de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışındaki tüm haberler asılsızdır."Basında çıkan haberlere yönelik açıklamamdır. pic.twitter.com/LL7HbxAQ9D&mdash; Deniz Türüç (@DenizTuruc10) 1 Temmuz 2019

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