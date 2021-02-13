Spor Erol Bulut açıkladı Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
SÜPER LİG

Erol Bulut açıkladı: Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında teknik direktör Erol Bulut, sakat oyuncuların dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Erol Bulut'un çalıştırdığı Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligde zirvede yer alıyor.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 2 ayrı 45 dakika izlettik. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. İlk golden sonra ikinci golü de atabilirdik ama ikinci yarı bulduk golü. 2’nci yarı biraz yorgunluk belirtileri gösterdi takım. Kupa maçında olan fazla efordan dolayı bu şekildeydi. Mesut 80 dakika oynadı yoruldu, aynı şekilde Ozan ve Sosa da. Yorgunluk belirtilerinin olmasıyla orta sahada ikinci yarı direnci kaybettik. Rakip üstümüze geldi ve golü buldu. Futbolcularımın gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Sakatlıklardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun kendisi için kullandığı olumlu sözler için teşekkür eden Erol Bulut, "Takımda sorumluluk bana ait. Zaman zaman güzel oynamıyor takım, sonuçlarını aldığımız maçlar oldu, iyi oynadığımız maçlar oldu ve iyi oynayacağımız maçlar da olacak. 3 günde bir maç oynanıyor, alışık olmadığımız bir durum. Nitekim sakatlıklar oluyor çok çektik hala da çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf çok karakterli futbolculara sahip olmam. Sahada her şeyini veren futbolcu gurubu var. Bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakatlıklardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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"Futbolcularımı rahat bıraksınlar"

Kendisini herkesin eleştirebileceğini dile getiren Erol Bulut, bunun da bel altı olmaması gerektiğini ifade ederek, “Bu da olursa olay farklı yere gider. Biz futbolcularımızla birlikte oyuna en iyi şekilde çalışıyoruz. Karakterli futbolcularımız var. İlk 11’i yanlış sahaya sürmüş olabilirim hiç sorun yok bütün sorumluluk bana ait. Futbolcularımı rahat bıraksınlar onlar ellerinden geleni yapıyor. Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugüne oyun içinde olduğu sürece oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarı yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Genel performansından memnunum” dedi.

  • Sakatların durumu
  • Erol Bulut takımdaki sakatların durumları ile ilgili olarak, "Gustavo ile İrfan Can 2 hafta sonra bizimle olacak gibi. Pelkas pazartesi takıma katılacak. Novak’ın da dizinde sakatlığı var birkaç güne bizimle olacak. Bu takım tam olduğunda ise daha iyi bir futbol izlettireceğiz” şeklinde konuştu.

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