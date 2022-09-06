Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasının açılış karşılaşmasında kendi evinde Gaziantep FK'yı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Erol Bulut: "Rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor"

Maç sonu konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor. Bugün oyuna istediğimiz gibi başladık. 1-0 öne geçtik. Ondan sonra maalesef kendi kalemize attığımız 2 gol vardı. Onların dışında rakip 45 dakika eksik oyandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar oldu. İyi değerlendirmedik, bunları gole çeviremedik. Onun arkasından ikinci gol oldu. Günay’ın kurtardığı penaltı var. Böyle maçlarda rakip eksikken daha akıllı oynamak gerekiyor. Onu bugün yapamadık, mağlubiyetle kapattık" şeklinde konuştu.

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Erol Bulut: "Hakemi belki siz suçlamak istiyorsunuz"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun performansının sorulması üzerine Bulut, "Bazı pozisyonlar herkesin daha iyi bakması lazım. Hakemle ilgili kötü maç yönettiğini düşünmüyorum. Abdülkerim’e verdiği kırmızı kartından dolayı mı hakemi belki siz suçlamak istiyorsunuz. O zaman Kerem’in orta sahada bir pozisyonu var. Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum" diye cevap verdi.

Rakip eksikken daha akıllı oynamaları gerektiğini söyleyen Erol Bulut, "Tecrübeli oyuncularımız var. Biz 5’e 3 çıkarken arkada biz eksik yakalandık. Kendi kalemize attığımız bir gol oldu. Daha akıllı hücuma çıkıp, daha kontrollü defansı toparlamamız lazım. Sona doğru stoperlerimiz de hücuma çıktı. Arkayı eksik bıraktık" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep FK bu mağlubiyetle 10 puanla 5. sırada yer alırken, aynı puanlı Galatasaray 7. sırada haftayı tamamladı.

Galatasaray önümüzdeki hafta 11 Eylül pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep FK ise 10 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

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🗣 Erol Bulut: "Kendi kalemize 2 gol attık." — SPOR (@yenisafakspor) September 5, 2022

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