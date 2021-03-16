Spor Erol Bulut ile olmuyor Sezon sonunda yollar ayrılacak
FUTBOL FUTBOL

Erol Bulut ile olmuyor: Sezon sonunda yollar ayrılacak

Kötü gidişatı tersine çeviremeyen Fenerbahçe’de, teknik direktör Erol Bulut’un bileti kesildi. Hatalarını kabul etmeyen ve takımda iyi giden şeyleri de bozan genç çalıştırıcı ile sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Beşiktaş derbisinin sonucu ise Bulut’un gidişini hızlandırabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ligde 3. sırada bulunuyor.

Sezon başından bu yana gerek oynattığı futbol, gerekse kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, artık kredisini tamamen tüketti. Kendi hatasını kabul etmeyen genç teknik adam, oyuna müdahale edememesi ve yaptığı değişikliklerle bir çok maçı rakibe verdi. Sarı-lacivertli yönetimde Erol Bulut’un gönderilmesini isteyen yöneticiler bulunuyor. Yönetim, daha önce sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladığı Erol bulut ile sezon sonunda kesin olarak yollarını ayıracak. Ancak Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda sezon bitmeden teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılabilir.

Orta sahayı bozdu

Oyuna müdahale edemeyen, takım içerisinde düzeni sağlayamayan Erol Bulut, futbolcular üzerinde de inandırıcılığını ve otoritesini kaybetmiş durumda. Son maçlarda iyi bir uyum yakalayan Sosa-Mert Hakan-Pelkas orta saha üçlüsünü Luiz Gustavo’yu oynatabilmek için bozan Fenerbahce çalıştırıcısı, düşük orta saha dinamizminin sonucunda savunma arkasına atılan her top tehlikeli pozisyona döndü.

Hücum ve orta saha hattı arasındaki problem savunmada sonuçlandı. Pelkas’ı sol kanada hapseden Erol Bulut, oyun içerisinde hamle yapamadı. Bulut, halen oyun sistemini oturtamazken, futbolcuların hangi pozisyonda oynadığı belli değil. Bulut’un eksiklikleri olarak rakipleri analiz edememesi, oyuncularla iletişim kuramaması, krizi yönetememesi, futbolcuların güvenini kazanamaması ve takımda iyi giden şeyleri bozması hataları olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Ödem tespit edildi
SPOR
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Ödem tespit edildi
  • Kritik görüşme
  • Fenerbahçe’de yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi bir araya gelecek. 21 yıl sonra Kadıköy’de gelen Gençlerbirliği yenilgisinin ardından takımdaki son durum, teknik direktör Erol Bulut’un durumu ve hakem kararları ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek. Sarılacivertli takımın elde ettiği başarısız sonuçların tartışılacağı görüşmede nasıl bir aksiyon alınacağı merak edilirken, kritik kararların çıkması da bekleniyor.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de görev alacak mı?
SPOR
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de görev alacak mı?


Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.