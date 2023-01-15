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Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşa konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz
Erol Bulut

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı. Maç sonunda Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşa konuştu.

"70. dakikada oyun bizim için bitti."

  • Gördükleri kırmızı karta değinen tecrübeli hoca,
  • "70. dakikada oyun bizim için bitti." açıklamasında bulundu.

''Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz''

  • ''Zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Yönetim... Yeni yönetim gelecek mi, bilmiyorum. Başkan yok, yönetim yok. Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz.''

''Hak etmediğimiz mağlubiyet''

  • "11 puan kaybı oldu, böyle kaybettiğimiz. Rakibin üzerine yeteri kadar gidemedik. Haketmediğimiz bir mağlubiyet. En azından 1 puan almamız, kazanmamız gereken maçtan 0 puanla çıkıyoruz.''

ÖZET | Gaziantep FK- Fenerbahçe: 1-2
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ÖZET | Gaziantep FK- Fenerbahçe: 1-2


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