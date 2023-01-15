Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı. Maç sonunda Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut yayıncı kuruluşa konuştu.
"70. dakikada oyun bizim için bitti."
- Gördükleri kırmızı karta değinen tecrübeli hoca,
- "70. dakikada oyun bizim için bitti." açıklamasında bulundu.
''Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz''
- ''Zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Yönetim... Yeni yönetim gelecek mi, bilmiyorum. Başkan yok, yönetim yok. Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz.''
''Hak etmediğimiz mağlubiyet''
- "11 puan kaybı oldu, böyle kaybettiğimiz. Rakibin üzerine yeteri kadar gidemedik. Haketmediğimiz bir mağlubiyet. En azından 1 puan almamız, kazanmamız gereken maçtan 0 puanla çıkıyoruz.''