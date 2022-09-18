Spor Erol Bulut Trabzonspor maçı sonrasında isyan etti "Kuralları bilmiyorlar"
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Erol Bulut Trabzonspor maçı sonrasında isyan etti: "Kuralları bilmiyorlar!"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Bulut, hakem yönetimini ve kararları eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut Trabzonspor maçı sonrasında isyan etti: Kuralları bilmiyorlar!
Erol Bulut - Gaziantep Teknik Direktörü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra mücadelenin hakem yönetimine tepki gösterdi.

İşte Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Hakemlerin penaltı konusunda bir kurallara bakması gerekiyor. Ya biz kuralları bilmiyoruz ya da onlar bilmiyor. Vücuttan sekiyor, dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı verilmiyor. İkinci yarıda da bizim penaltımız verilmedi."

-"Üçüncü gole baksınlar. Gomez, direkt gelip bizim Jevtovic'e bakarak omuzu ile çarpıyor ve faulü veriyor. Adaletli gitmezse senin maç kazanma şansın yok ki. Geçen sene de burada aynısı yaşadık. Penaltımız verilmedi, kırmızı kart verilmedi. Bu sene aynısı oluyor."


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