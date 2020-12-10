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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklama: "Oyundan çıkarmasaydık çapraz bağları kopabilirdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tepkilerinden çekinmediğini söylerken, 11 maçta 23 puana kimsenin hayır diyemeyeceğini ifade etti. Futbolcularını hiç bir zaman baskı altına sokturmayacağını dile getiren genç teknik adam, takımı bozmaya çalışanlara da izin vermeyeceklerini söyledi. Bulut, sakatlıklara dair de çarpıcı bir detayı ilk defa açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Fotoğraf: IHA

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını belirtti. Futbolun sürekli değiştiğinin altını çizen genç teknik direktör, "Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak" ifadelerini kullandı.

"Sezon başında 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi"

  • "Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Ademi sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, ideal 11’i kafalarında neredeyse oturttuklarını da vurguladı. Takım içerisinde 3-4 kişilik değişikliklerin şartlar sebebiyle sürekli olacağını da aktaran Bulut, devre arası transferde ekonomik şartlara bağlı olarak küçük değişikliklerin yaşanabileceğini de kaydetti. Fenerbahçe’nin 11 kişiyle sahaya çıktığı sürece bahaneye sığınamayacağını da anlatan Erol Bulut, "Valencia geçen maçta hiçbir şey yokken 1. derece yırtıktan sakatlandı. Biz bahane aramayız, 11 kişi sahaya sürebiliyorsak sorun yoktur. Denizli’de 8 kişi eksiktik kimse bir şey demedi. Gerçek fotoğrafı görmek istemeyen çok insan var"

Kimsenin bilmediği sakatlık detayı

Erol Bulut basın sohbetinde kamuoyunun bilmediği bir sakatlık gerçeğini açıkladı. Bulut, Samatta'nın yaşadığı sakatlık sorunu sebebiyle kupa maçında oyundan alındığını söyledi. Golcü oyuncunun çıkmak istemediğini ancak onu riske edemeyeceklerini belirten Bulut, "Samatta maçtan çıkardık diye şimdi bize dua ediyor. Çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı. Sakatlığını anlamadı bile. Biz o maçta oynatıp sonraki Beşiktaş maçında değerlendirmek istiyorduk. Allah'tan erken çıkarmışız, yoksa 7-8 ay aramızda olmayacaktı." diye konuştu.

Samassa, kupa maçında oyundan çıktıktan sonra sakatlığına çok üzülmüştü ve böyle görüntülenmişti.
Samassa, kupa maçında oyundan çıktıktan sonra sakatlığına çok üzülmüştü ve böyle görüntülenmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için Club Brugge şimdiden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tanzanyalı golcü için, Brugge CEO'su Vincent Mannaert açıklamalarda bulundu."Samatta'yı transfer etmek istemiştik"Club Brugge, Samatta'yı renklerine bağlamak için ocak ayını bekliyor. Geçtiğimiz transfer döneminde Samatta ile görüştüklerini söyleyen Brugge CEO'su Vincent Mannaert, oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti"Açık kapı bıraktı"Voetbal24'ün haberine göre, Brugge Samatta için yeni bir teklif yapacak. Mannaert yaptığ açıklamada, "Bu yaz Samatta ile ilgilendik. Kendisi de bunu biliyordu ancak o Fenerbahçe'yi seçti. Yine de bize bir açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.Samatta bu sezon Fenerbahçe ile 8 karşılaşmada görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

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