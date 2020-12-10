Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını belirtti. Futbolun sürekli değiştiğinin altını çizen genç teknik direktör, "Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak" ifadelerini kullandı.



"Sezon başında 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi"

"Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Ademi sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, ideal 11’i kafalarında neredeyse oturttuklarını da vurguladı. Takım içerisinde 3-4 kişilik değişikliklerin şartlar sebebiyle sürekli olacağını da aktaran Bulut, devre arası transferde ekonomik şartlara bağlı olarak küçük değişikliklerin yaşanabileceğini de kaydetti. Fenerbahçe’nin 11 kişiyle sahaya çıktığı sürece bahaneye sığınamayacağını da anlatan Erol Bulut, "Valencia geçen maçta hiçbir şey yokken 1. derece yırtıktan sakatlandı. Biz bahane aramayız, 11 kişi sahaya sürebiliyorsak sorun yoktur. Denizli’de 8 kişi eksiktik kimse bir şey demedi. Gerçek fotoğrafı görmek istemeyen çok insan var"

Kimsenin bilmediği sakatlık detayı

Erol Bulut basın sohbetinde kamuoyunun bilmediği bir sakatlık gerçeğini açıkladı. Bulut, Samatta'nın yaşadığı sakatlık sorunu sebebiyle kupa maçında oyundan alındığını söyledi. Golcü oyuncunun çıkmak istemediğini ancak onu riske edemeyeceklerini belirten Bulut, "Samatta maçtan çıkardık diye şimdi bize dua ediyor. Çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı. Sakatlığını anlamadı bile. Biz o maçta oynatıp sonraki Beşiktaş maçında değerlendirmek istiyorduk. Allah'tan erken çıkarmışız, yoksa 7-8 ay aramızda olmayacaktı." diye konuştu.