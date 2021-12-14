Spor Erol Buluttan Fenerbahçe maçı yorumu "4-5 atabilirdik"
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Erol Bulut'tan Fenerbahçe maçı yorumu: "4-5 atabilirdik"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-2 galip bitirdikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Erol Buluttan Fenerbahçe maçı yorumu: 4-5 atabilirdik
Erol Bulut

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 21’e yükselterek rahat bir nefes alırken, Fenerbahçe ise 27 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

"Zor bir maç oldu ama kazandığımız için mutluyuz"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Bulut, "Bugün zor maç olacağını biliyorduk. Hem bizim için hem de Fenerbahçe için önemli olduğunu biliyorduk. Çünkü onlar üst sıraya tırmanmak istiyor. Biz de alttan yukarı çıkmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Ama golü bulduktan sonra istemesek de oyuncular geri çekildi. Doğal olarak geri çekilince Fenerbahçe üstümüze geldi ama ikinci yarı doğru taktikle golleri bulduk. Bugün 3 gol attık ama bu 4-5 de olabilirdi. Takımın ikinci bölgede baskılı oynamasını istedim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunumuza baktığımızda pas oyununu yapmaya çalışıyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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