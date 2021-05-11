Erol Bulut'u açıkladı: "Kısmetse anlaşacağız"

Gaziantep FK'da 25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimli genel kurul için hazırlıklar başladı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olmayacağı kongrede Cevdet Akınal tek başına seçime girecek.
Akınal, yönetim oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Cevdet Akınal teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut ile görüştüklerini açıkladı.
Radyospor'a konuşan Cevdet Akınal'ın açıklamaları şöyle;
"Hedefimiz kupayı kazanmak ve ligi ilk 5'te bitirmek"
- "Seçime tek aday olarak gireceğim. Yeni yönetimimizde genç isimler de olacak. Şu andaki yönetimde başkan yardımcısıydım. Gaziantep FK olarak birlik beraberlik içerisindeyiz. Amacımız ve hedefimiz takımımızı daha ileriye taşımak. Gaziantep FK olarak gelecek sezon kısa vadede hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi ilk 5'te bitirmek."
"Kısmetse Erol Bulut ile anlaşacağız"
- Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve kısmetse anlaşacağız."