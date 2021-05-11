Erol Bulut'u açıkladı: "Kısmetse anlaşacağız" Gaziantep FK'da başkan adayı Cevdet Akınal, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile görüştüklerini açıkladı. Akınal, "Erol Bulut ile bayramdan sonra tekrardan masaya oturacağız ve kısmetse anlaşacağız" dedi.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 17:17 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 17:31 Diğer