Ersun Yanal'dan Beşiktaş'ın şampiyonluğuna dair olay açıklama

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, Gençlerbirliği dönemiyle ilgili konuştu. Sosyal medya yayınında değerlendirmelerde bulunan Yanal, Beşiktaş'ın 100. şampiyonluğuna dair tartışma çıkartan mesajlar verdi.
İşte Ersun Yanal'ın Tandem'i adlı kanala yaptığı açıklamalarından dikkat çeken bölüm;
- "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz.. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık. Gençlerbirliği ile şampiyonluğa inanmıştık. Şampiyon olmuştuk, biz öyle düşünüyorduk. Oynadığımız 7-8 maçın 5'ine aynı hakem geldi. Bir Ankaragücü maçı vardı, 9 kişiyle 1-0 yendiğimiz...Çok sağlıklı bir sezon değildi."
Ersun Yanal'dan Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 100. yıl sezonuyla ilgili dev iddia pic.twitter.com/v876BFf2EB
Ersun Yanal'dan Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 100. yıl sezonuyla ilgili dev iddia pic.twitter.com/v876BFf2EB— Radar Spor (@radarspor) 14 Nisan 2020
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