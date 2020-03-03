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Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçı öncesi ayrılık mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçından sonra ayrılacak olması konusu ile ilgili olarak konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçına Trabzon'da çıkacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki son maçına Trabzon'da çıkacak.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal, Trabzonspor ile oynayacakları maçta neden takımın başında olduğunu açıkladı. Yanal, yönetimle yaptığı istişare sonucunda Trabzon'a geldiğini söyledi.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Bir istişare sonucu buradayım. Daha sonradan süre gelen bir süreç sonucunda bu kararı aldık ama takımın maçı çok yakın olduğu için böyle bir ricada bulunuldu. Zor bir maç oynayacağız. Dirar, Hasan Ali ve Serdar'ın problemleri devam ediyor. Kadromuz belli, bugün oyuncular umarım elinden geleni yapacaklardır. Bu tip maçlar 2 ayaklı maçlar biliyorsunuz, bugünkü maçın sonucu hiçbir zaman 2. maça yansımaz. O maç için de ben başarılar dilemek durumundayım."

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