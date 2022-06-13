Ertuğrul Doğan: Rakipler kötü değildi biz çok iyiydik Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, kazanılan şampiyonluğu Yeni Şafak’a özel olarak değerlendirdi. Doğan, “Rakiplerimizin kötü olduğu söylemine katılmıyorum. Biz çok iyi olduğumuz için rakiplerimiz kötüydü. Onların moralini bozduğumuz için rakiplerimiz kötüydü. Yaptığımız transferler nedeniyle rakiplerimiz moralleri bozulduğu için kötüydü” dedi.

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