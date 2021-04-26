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Ertuğrul Sağlam: Ülke futbolunda enteresan şeyler oluyor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, 'Allah'ın adaleti şaşmıyor. Ülke futbolunda gerçekten enteresan şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ertuğrul Sağlam: Ülke futbolunda enteresan şeyler oluyor
Samsunspor, ligde 3. sırada yer alıyor.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beypiliç Boluspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Sağlam, maçtan önce aldıkları şehit haberiyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen Samsunlu hemşerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Ertuğrul Sağlam, "Şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugünkü sonuçlardan sonrada 3 takım 64 puana ulaştı" dedi.

Sağlam, ligin bitmesine iki maçın kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bence futbolda iki tane 90 dakika çok uzun süre. Çok şeyler olabilir. Olacak da ben buna inanıyorum. Özellikle oyuncularımız baskı altında. Geçen hafta Bursaspor maçı, bu hafta Bolupsor maçı. İki maçı da çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istek ve arzuları hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi. Ben oyuncularımıza teşekkür ediyorum bu maçı kazanıp Süper Lig iddiamızı son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak."

"Ülke futbolunda enteresan şeyler oluyor.

  • Sağlam, bir üzüntüsünü dile getirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:
  • "Hayal kırıklığımı dile getirmek istiyorum. 35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolunun her kademesinde, birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı iyi şeyin mükafatını da görecek, yaptığı kötü şeyin de. Birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir şey var. Bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını da orada bunun hesabını da vereceğiz. Allah bize şu ramazan gününde dileyim orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin. Ülke futbolunda gerçekten enteresan şeyler oluyor."


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