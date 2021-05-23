Ertuğrul Sağlam'dan istifa sinyali: "Gerekeni yaparız"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, gönülden Samsunsporlu olduğu için göreve geldiğini aktardı.

Herkesin umudunu kestiği dönemde çalışmaya başladıklarını hatırlatan Sağlam, "O dönem ilk hedefimizi gerçekleştirmiştik. Bu sezon amacımız Samsunspor'u camianın 10 yıllık beklentisi olan Süper Lig'e ulaştırmaktı. Bu hedef için gecemizi gündüze kattık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Zamam zaman büyük sorunlarla, kulüp içi ve dışarıda birçok kaosla uğraştık. Sakatlık ve Kovid-19 ile mücadele ettik. Transferlerden gerekli şekilde verim alamadık. Birçok oyuncuyu oynatamadık. Son haftaya kadar ligde yarışta kaldık. 3 takımın 70 puanla bitirmesi ve averajla lige çıkamamak büyük talihsizlik. Sonrasında play-off’tan çıkmak için çabaladık. Bize turu getirecek şansları da bulduk ama maalesef amacımıza ulaşamadık. Çok üzgünüz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlam, başarısızlıkta eleştirilerin normal olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İş hakaret boyutuna ulaştığı zaman onura ve haysiyete dil uzatılırsa bunu kabul edemem. Bizim kadar Süper Lig'e çıkmak isteyen insan yoktur. Ben dünyanın parasını da kaybettim ve antrenörlük hayatımda geriye doğru gitmiş de olabilirim. Çok üzüldük. Ahlaksızlık yapmadık. Sadece bir yarışta mücadele verdik ve olmadı. Bundan sonrasıyla alakalı da çok fazla seçeneğimiz yok, hayata devam edeceğiz. Sözleşmem 4,5 yıllık. Bugüne kadar çalıştığım hiçbir takımdan hak etmediğim hiçbir günün parasını almadım. Bana çok şey kazandırmış olan Samsunspor'a bir katkımız dokunur mu, Süper Lig'e çıkartabilir miyiz? Tek beklentim buydu. Bu amaca ulaşamadık. O açıdan sözleşmenin ne kadar devam ettiğini önemi yok. Bunları konuşacağımız insanlar belli. Kimsenin aklı kalmasın. Gerekeni yaparız.

💬Taraftarlar: "Yuhhhhh"



👔Ertuğrul Sağlam: "Hadi gidin işinize" pic.twitter.com/GMkH5jS9Lk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 22, 2021