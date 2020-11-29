SÜPER LİG

Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği maç, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki takım futbolcularının mücadelesi.

İki takım futbolcularının mücadelesi.

Fotoğraf: Turgay IPEK / DHA

Süper Ligin 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ve 89. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri, 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayraktar'dan geldi.

Naldo oyundan atıldı

Erzurumspor'un ikinci golünde Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, topa elle yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

  • 2-2 eşiklikle sona eren mücadele sonrası Antalyaspor puanını 10'a, Erzurumspor ise 9'a yükseltti.

Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı
Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan, 52. dakika ile 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 77. dakikasında Çaykur Rizespor'da Boldrin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 20’ye yükseltti. Rizespor ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Hatayspor’u konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Fatih Karagümrük’ün misafiri olacak.Oğulcan Çağlayan eski takımına karşı ilk 11'deGalatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.Çaykur Rizespor'da tek değişiklikÇaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı. Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.

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