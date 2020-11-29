Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok

Süper Ligin 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ve 89. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri, 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayraktar'dan geldi.

Naldo oyundan atıldı

Erzurumspor'un ikinci golünde Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, topa elle yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

2-2 eşiklikle sona eren mücadele sonrası Antalyaspor puanını 10'a, Erzurumspor ise 9'a yükseltti.