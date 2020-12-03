Süper Lig ekibinden kural hatası başvurusu: 'Maç tekrar edilsin'

Fraport TAV Antalyaspor'un, Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuru yaptığı öğrenildi. Federasyona sunulan raporda, karşılaşmadaki pozisyon hatası 3 başlıkla belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten karşılaşmanın 89. dakikasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı golün ofsayt olduğu savunularak, şu açıklama yapılmıştı;





"Özgüç Türkalp ve yanlış yönlendirdiği Ali Şansalan pozisyonun 'bilerek oynama' değil, 'kurtarma' olduğunu neden görememiştir, kuralları bilmiyor mudur? VAR'ın mavi çizgisi son oyuncumuzun olduğu yerden geçerken, rakip oyuncunun ayağının üzerinden geçmesi, bu oyuncunun ofsaytta olduğunu göstermiyor mu? Neden kırmızı çizgi çekilip bu durum daha net olarak belirtilmedi? Naldo'nun, oyun alanının dışına çıkan topa koluyla müdahale etmesine sarı kart veren ve ardından oyuncumuzu ihraç eden Ali Şansalan, topun, kaleye doğru değil auta doğru gittiği için oyun kurallarına göre pozisyonun ihtar gerektirmediğini bilmiyorum mu?"

Antalyaspor Kulübü itiraz ettiği pozisyonların görüntülerini paylaşmıştı;

Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok Süper Ligin 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.Ev sahibi ekibin gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ve 89. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri, 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayraktar'dan geldi.Naldo oyundan atıldıErzurumspor'un ikinci golünde Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, topa elle yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.2-2 eşiklikle sona eren mücadele sonrası Antalyaspor puanını 10'a, Erzurumspor ise 9'a yükseltti. Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı



