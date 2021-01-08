TRANSFER

Erzurumspor Brahim Darri ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu. Darri ile sezon başında Fenerbahçe'nin de adı anılmıştı.

Haber Merkezi İHA
Brahim Darri

Brahim Darri

BB Erzurumspor transfer çalışmalarına Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Brahım Darrı’yi renklerine bağlayarak başladı. Erzurumspor Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile anlaşmaya vardı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Brahim Darri Erzurumspor’umuza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

  • 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Erzurum’a gelmesi bekleniyor.


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