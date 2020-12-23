SÜPER LİG

Erzurumspor-Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Erzurum'da kazanan Denizlispor: Galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Erzurumspor sahasında Denizlispor'a 2-1 kaybetti ve galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rodallega karşılaşmada 2 gol attı.

Rodallega karşılaşmada 2 gol attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Erzurumspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 36. ve 55. dakikalarda Hugo Rodallega kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 70. dakikada Emrah Başsan attı.

Galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Bu mağlubiyetin ardından Erzururumspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Denizlispor cephesindeyse teknik direktör Yalçın Koşukavak çıktığı ilk 2 maçı da kazandı.

Alınan sonuçla birlikte Denizlispor puanını 12'ye yüksetirken, Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'un misafiri olacak.

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