Erzurumspor Frey'i 'yetersiz' diye almamış

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey, sarı lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde. 24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe için yetersiz olduğunu düşünen taraftarlar bu transfer için Comolli’yi suçlarken ortaya çıkan bir gerçek kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Spor yazarı Tayfun Bayındır, Frey ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun Erzurumspor’a da önerildiğini ve bonservisi için 600 bin euro istendiğini söyledi. Ancak Erzurum ekibi Frey’i beğenmediği için bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Michael Frey için Zürich kulübüne 2.7 milyon euro ödeme yaptı.