SÜPER LİG

Erzurumspor Frey'i 'yetersiz' diye almamış

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybettiği maç sonrasında Phillip Cocu ile yolların ayrılması beklenirken yapılan transferler sebebiyle Davide Comolli de eleştiri oklarının hedefinde. Fransız futbol adamının yaptığı transferler arasındaki en tepki çeken isim ise Frey. İsviçreli oyuncu transfer olduğundan bu yana sarı lacivertli forma ile hiç etkili olamazken ortaya çıkan gerçek taraftarın sabrını taşırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Frey, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir maçta etkili olamadı.

Michael Frey, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana hiçbir maçta etkili olamadı.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey, sarı lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde. 24 yaşındaki forvetin Fenerbahçe için yetersiz olduğunu düşünen taraftarlar bu transfer için Comolli’yi suçlarken ortaya çıkan bir gerçek kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Spor yazarı Tayfun Bayındır, Frey ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun Erzurumspor’a da önerildiğini ve bonservisi için 600 bin euro istendiğini söyledi. Ancak Erzurum ekibi Frey’i beğenmediği için bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Michael Frey için Zürich kulübüne 2.7 milyon euro ödeme yaptı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.