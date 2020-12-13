Erzurumspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 82. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Ayrıca karşılaşmanın 90. dakikasında Erzurumspor'un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltirken, Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Erzurumspor-Gençlerbirliği maçının dakika dakika özeti

15. dakikada Gomes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman’ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.

41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

82. dakikada Stancu'nun şutunu kaleci Farnolle çıkarttı ama pozisyonu takip eden Sefa fileleri havalandırdı: 0-1

90. dakikada oyuna sonradan giren Sissoko topu ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesi sonrasında hakem golü, elle oynama gerekçesiyle iptal etti.