Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

BB Erzurumspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır."

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Erzurumspor 'da çok fazla sayıda pozitif vaka tespit edildiğini ve sonuçları şüpheli çıkanlarla birlikte 23 kişinin Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildiğini açıkladı.

Gürsel Bedir'in sözleri şöyle;

"Bugün yapılan testin hemen ardından takımın antrenman yaptığı bilgisi de mevcut. Haliyle vaka sayısı artış gösterebilir. Dolayısıyla birkaç gün sonra testleri negatif çıkan herkese yeniden test yapacağız. En iyi ihtimalle 14 gün boyunca BB Erzurumspor antrenman yapamayacak. Karantina süresince bu mümkün değil."

KAMUOYUNA:

Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. pic.twitter.com/5xhBE0XKT3 — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) 13 Mayıs 2020