SÜPER LİG

Erzurumspor'da alınan kötü sonuçların ardından başkan istifa etti

TFF Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak 2. başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş.

Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş.

Fotoğraf: Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa etti. Üneş, Onursal Başkan Mehmet Sekmen’e istifasını verdi. Sekmen, Üneş’in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün’e görevi tevdi etti.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, sezon başında kadroya katılan oyuncuların yetersizliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlarca istifaya davet edilen B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bugün kulübün Onursal Başkanı da olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e istifasını sundu.

Başkan Sekmen, bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede, Üneş’in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün’den görevi devralmasını istedi.

Pandemi nedeniyle 1 Mart’a kadar kongrelerin yasaklanması nedeniyle seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.

  • Başkanlıktan istifa eden Hüseyin Üneş’in bugün akşam 19.00’da kulüp tesislerinde düzenleyeceği basın toplantısı ile veda edeceği öğrenildi.


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