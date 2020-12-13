Erzurumsporlu futbolcudan flaş açıklama: Moral olarak küme düştük

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan mavi-beyazlı takımda sağ bek oyuncusu Murat Uçar, karşılaşmanın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluşa konuşan 29 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Bir an önce toparlanmalı ve kazanmalıyız"

"Kazanamadığımız 7-8 haftalık bir süreç var. Üstümüzde ister istemez bir psikolojik baskı var. Biz de bu durumdan keyif alamıyoruz. Bütün zamanımızı Erzurum'da geçiriyoruz. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Aslında bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara ümitli bakmak istedik. Daha ligin 12. haftasındayız, küme düşmedik ama şu an moral olarak küme düşmüş durumdayız. Bir an önce toparlanmalı ve kazanmalıyız. Yaklaşık 28 hafta daha var. Bu 28 maçı kazanınca şampiyon bile olabilirsin. Bunu düşünüp önümüze bakmamız lazım, ayakta kalmamız lazım. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Doğruları bulup önümüze bakacağız. İnşallah Erzurum'u layık olduğu yere çıkaracağız."