SÜPER LİG

Erzurumsporlu futbolcudan flaş açıklama: Moral olarak küme düştük

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan ve ateş hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tecrübeli futbolcu Murat Uçar, "Küme düşmedik ama şu an moral olarak küme düşmüş durumdayız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaleci Farnolle maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaleci Farnolle maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya / AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan mavi-beyazlı takımda sağ bek oyuncusu Murat Uçar, karşılaşmanın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluşa konuşan 29 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Bir an önce toparlanmalı ve kazanmalıyız"

  • "Kazanamadığımız 7-8 haftalık bir süreç var. Üstümüzde ister istemez bir psikolojik baskı var. Biz de bu durumdan keyif alamıyoruz. Bütün zamanımızı Erzurum'da geçiriyoruz. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Aslında bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara ümitli bakmak istedik. Daha ligin 12. haftasındayız, küme düşmedik ama şu an moral olarak küme düşmüş durumdayız. Bir an önce toparlanmalı ve kazanmalıyız. Yaklaşık 28 hafta daha var. Bu 28 maçı kazanınca şampiyon bile olabilirsin. Bunu düşünüp önümüze bakmamız lazım, ayakta kalmamız lazım. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Doğruları bulup önümüze bakacağız. İnşallah Erzurum'u layık olduğu yere çıkaracağız."

Murat Uçar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta skor katkısı yapamadı.
Murat Uçar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta skor katkısı yapamadı.

Erzurumspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı
Erzurumspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 82. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Ayrıca karşılaşmanın 90. dakikasında Erzurumspor'un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltirken, Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.Gelecek hafta Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.Erzurumspor-Gençlerbirliği maçının dakika dakika özeti15. dakikada Gomes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman’ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.82. dakikada Stancu'nun şutunu kaleci Farnolle çıkarttı ama pozisyonu takip eden Sefa fileleri havalandırdı: 0-190. dakikada oyuna sonradan giren Sissoko topu ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesi sonrasında hakem golü, elle oynama gerekçesiyle iptal etti.Mücadele 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

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